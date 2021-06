Euro 2021, l’Italia è agli ottavi: cammino perfetto degli Azzurri, risultati e classifica aggiornata del Girone A

16 Giugno 2021 22:58

Si sono disputate entrambe le gare del secondo turno del Girone A di Euro 2021, aggiornamento su risultati e classifica: il Galles batte la Turchia

Si sono giocate nella giornata odierna entrambe le gare del Girone A di Euro 2021, quello che interessa l’Italia. Alle ore 18 sono scesi in campo Turchia e Galles, all’interno del moderno impianto di Baku. Ad avere la meglio sono stati i Dragoni grazie alle reti dello juventino Ramsey e allo scadere di Roberts. Da segnalare anche un errore dal dischetto di Bale. Una sconfitta che, a differenza di come potrebbe sembrare dal risultato finale, è stata immeritata per i turchi, che nella ripresa hanno avuto più volte l’occasione del pareggio. Adesso sarà molto complicato riuscire a passare il turno, mentre per i gallesi la qualificazione si deciderà all’ultimo atto contro gli azzurri.

In serata grande attenzione per gli uomini del c.t. Mancini, accolti dal caloroso pubblico di Roma. Per l’Italia è ancora una notte magica, visto il risultato finale di 3-0 contro la Svizzera. Le reti di Locatelli (doppietta) e di Immobile spingono il tricolore verso la qualificazione. Il pass per gli ottavi adesso è matematico, contro il Galles (domenica 20 giugno alle 18) basterà un pareggio per terminare il girone al primo posto. Ma a questo punto non serve fare calcoli, l’importante è vincere e regalare ancora spettacolo. Di seguito classifica aggiornata e marcatori:

Classifica Girone A

Italia 6

Galles 4

Svizzera 1

Turchia 0

Classifica Marcatori Euro 2021