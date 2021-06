Pellaro, i blancos del Real Madrid e la nuova esperienza con l’Empoli: la carriera del reggino Nino Zumbo, un mister apprezzato in tutta Italia

21 Giugno 2021 16:40

Il tatuaggio è il simbolo indelebile dell’amore per la Reggina e Reggio Calabria, la sua città di origine. Il suo percorso professionale lo ha portato lontano, gli ha regalato tante soddisfazioni

Le esperienze con Real Madrid, Milan e Juventus, adesso è l’Empoli ad averlo notato e chiamato per guidare i bambini dell’Academy. E’ questa la storia di Nino Zumbo, eccellenza reggina in grado di portare alto il nome della Calabria in giro per l’Italia. “Mi aspetta un’altra bella avventura. Lavoro in questo mondo da quasi 12 anni, ma questa la metto sicuramente tra i primi posti”, ha affermato il mister ai microfoni di StrettoWeb. “E’ capitato tutto in un attimo, da marzo 2020 vivo a Lecce, mi sono trasferito qui in Puglia e ci vivo dal pieno della pandemia. Ho accettato la chiamata dell’Empoli e proseguirò con questo progetto presso il Centro sportivo Salento Football Academy”, spiega l’allenatore che fa della passione e della professionalità le basi del suo lavoro.

L’amore per il calcio e l’insegnamento dei valori nobili dello sport ai più piccoli, da due giorni l’Empoli Giovani Camp 2021 è iniziato ma per arrivare qui di chilometri è stato necessario farne. “Ricordo con piacere il Real Madrid Campus che si è tenuto in Italia – spiega Nino Zumbo – , quando prima ho fatto un viaggio a Valdebebas in Spagna per uno stage di formazione interna, poi ho girato coi blancos l’Italia intera. Dalla Campania, alla Sicilia, siamo stati anche in Calabria e allo stadio Granillo. Poi ho avuto la fortuna di collaborare col Milan, lì ho conosciuto molti personaggi importanti. Al centro sportivo di Vismara ho approfondito tante tecniche sul mio lavoro, ma anche della Scuola Calcio Segato Juventus ho un bel ricordo”. Fondamentale per la sua crescita come tecnico anche il periodo trascorso a Bergamo, dove mister Zumbo ha potuto trarre dagli insegnamenti di Silvani e Bonaccorso, due responsabili del settore giovanile atalantino che risultano essere nel loro ruolo tra i migliori del nostro Paese.

La carriera fuori, ma il cuore è ancora tutto per Reggio Calabria. Inoltre il tatuaggio della Reggina disegnato sulla pelle è il simbolo indelebile del suo legame con la terra di origine, lì dove è nata la sua passione. “Io sono di Pellaro e già da bambino giocavo a calcio. Tra le persone a cui devo di più c’è il mio mister Giacomo Neri, mi ha trasmesso tanto sportivamente e umanamente – sottolinea Zumbo – . Passato dal lato della panchina, invece, tutto è iniziato quasi per gioco. Una squadra di ragazze aveva bisogno di un allenatore, così ho iniziato. Ed oggi ho tanti brevetti: Coni Figc, Uefa B e Uefa C che mi permettono di svolgere la mia professione ad importanti livelli”. La strada comunque adesso è lontana dalla Calabria, un ritorno non è al momento in programma: “prima di partire sono stato responsabile del Melicucco Calcio, una scuola affiliata con la Reggina, mi ha permesso di conoscere tanti dirigenti. Lo ammetto, mi piange il cuore dover fare questo lavoro lontano dalla mia città, perché credo che i mezzi per farlo ci siano tutti. Reggio ha un grandissimo valore, ma non sempre è facile emergere”. Tanta nostalgia, ma anche molto entusiasmo di proseguire con il percorso della squadra toscana. Il nuovo ruolo all’interno del Css Empoli Academy è l’ennesimo trampolino di lancio, il mister Nino Zumbo non mancherà alle attese.