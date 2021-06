La Caritas di Reggio Calabria-Bova celebra i 50 anni di fondazione di Caritas Italiana

29 Giugno 2021 16:54

Una delegazione della Caritas diocesana di Reggio Calabria – Bova, composta da: Mons. Antonino Iachino, già Direttore della Caritas Diocesana, Sac. Antonino Pangallo, Direttore, Maria Angela Ambrogio, Vicedirettrice, Alfonso Canale, Segretario, Angela Bruna Labate, Responsabile Settore Welfare, Annunziata La Rocca, Responsabile Settore Salute ha partecipato nei giorni scorsi a Roma ai “momenti celebrativi” per il 50 anno di fondazione di Caritas Italiana. Nell’occasione il Vice Direttore della Caritas Reggina, Maria Angela Ambrogio ha presentato “Costruire Speranza” un progetto di animazione alla legalità, che ha coinvolto tutte le diocesi calabresi, ed ha consentito di realizzare “14 opere-segno”, due delle quali attraverso l’uso di beni confiscati alla ’ndrangheta mentre il Direttore della Caritas Diocesana, Don Nino Pangallo, ha omaggiato Papa Francesco di una bibbia in lingua eritrea, donata da un migrante durante gli sbarchi degli anni scorsi. Anche la Caritas di Reggio- Bova celebra il cinquantesimo anniversario, il 7 luglio alle ore 19.00 in cattedrale a Reggio, Monsignor Fortunato Morrone, presiederà una celebrazione eucaristica, alla quale sono invitati a partecipare enti, associazioni, operatori e volontari caritas. Un momento ringraziamento e di preghiera per gli anni trascorsi, ma anche per il presente ed il futuro, perché nel servizio e nella gratuità, si continui ad essere portatori di speranza e di gioia nel rispetto della dignità di ogni persona che incontriamo sul nostro cammino!