Juventus, il Manchester offre un rinnovo monstre a Pogba: i bianconeri virano su 2 talenti della Serie A

24 Giugno 2021 10:39

Il Manchester United offre un rinnovo da 26.5 milioni a Pogba, Juventus costretta a guardarsi intorno: piace Locatelli, il sogno è Milinkovic-Savic

La passata stagione, la peggiore negli ultimi 10 anni, ha evidenziato un problema fondamentale nella Juventus: il centrocampo. La mediana bianconera, orfana per tanto tempo di Arthur, ha sofferto la mancanza delle geometrie di Pjanic, ha evidenziato i limiti in regia di Bentancur e le prestazioni altalenanti di Rabiot. Weston McKennie, giovane centrocampista americano, acquistato più per essere un comprimario che per fare da titolare fisso, è stato sicuramente il più positivo. Un po’ poco per una squadra che dopo puntava al 10° scudetto e che culla il sogno di alzare una Champions League dopo tanto tempo.

Allegri è stato chiaro, a centrocampo serve un intervento sul mercato. Locatelli è il nome più caldo, il Sassuolo è pronto a cederlo per 40 milioni, non è da escludere che qualche contropartita possa abbassarne il prezzo. Anche perchè risparmiare qualcosina sarebbe l’ideale, magari per lanciare l’assalto ad un altro colpo a metà campo. Non è un segreto che ad Allegri piaccia un particolare tipo di centrocampista: ben impostato fisicamente, ma anche tecnico; abile nei duelli aerei così come quando la palla va tenuta bassa e giocata in maniera ‘egoistica’ o per i compagni. Si è parlato tanto del ritorno di Paul Pogba, profilo che ricalca perfettamente le caratteristiche sopracitate, ma il rinnovo proposto (secondo la stampa inglese) dal Manchester United farebbe vacillare chiunque: 26.5 milioni a stagione sono una cifra fuori mercato. La Juventus dunque torna a guarda in Italia, ad un altro vecchio pallino: Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista è un perno della Lazio, Sarri difficilmente vorrà privarsene alla prima stagione nella Capitale, cedendolo alla Juventus poi…

Eppure, fa notare ‘La Gazzetta dello Sport’, alla Lazio si è chiuso un ciclo con l’addio di Simone Inzaghi. Il centrocampista serbo potrebbe decidere che questo sia il miglior momento per cambiare aria. I 100 milioni chiesti da Lotito qualche anno fa sono sicuramente fuori portata, ma le attuali pretese del patron biancoceleste sarebbero intorno ai 70-80 milioni. Cifre pazze per il mercato al tempo del Covid, ma la Juventus ha urgenza di tornare a dominare in mezzo al campo e in vetta al campionato.