Juventus, Massimiliano Allegri fa chiarezza: “estraneo a qualsiasi attività illecita”

6 Giugno 2021 15:59

Massimiliano Allegri chiarisce la propria posizione in merito alle notizie riguardanti alcuni bonifici da parte di una società sotto inchiesta per truffa aggravata, evasione e rapporti con la ‘ndrangheta

“Con riferimento alle notizie pubblicate sul mio conto in data odierna, mi dichiaro con assoluta fermezza del tutto estraneo a qualsiasi attività illecita o irregolare e, tanto meno, a qualsiasi operazione violativa della normativa sull’antiriciclaggio“. Massimiliano Allegri è intervenuto personalmente per chiarire la propria posizione in merito alle notizie lanciare da ‘La Verità’ nelle ultime ore. Il neo allenatore della Juventus è finito nel mezzo di alcune presunte indagini di Bankitalia su ‘operazione sospette’. Sul conto di Allegri sarebbero arrivati 7 bonifici da una società maltese accusata di raccolta illecita di giocate e sotto inchiesta per truffa aggravata, evasione e rapporti con la ‘ndrangheta.