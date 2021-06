Judo: Mondiali, Manuel Lombardo argento nei 66 kg

7 Giugno 2021 20:14

Budapest, 7 giu. – (Adnkronos) – Manuel Lombardo ha vinto l’argento ai Mondiali di judo, in corso a Budapest, nella categoria -66 kg e legittimato la qualificazione ai Giochi di Tokyo: in Giappone si presenterà da numero uno del ranking. L’azzurro, dopo aver sconfitto ‘ nell’ordine ‘ il tedesco Seidl e il cubano Polanco, il russo Shalimov e, in semifinale, al golden score, il kazako Zhumakanov, è stato superato solo in finale dal campione mondiale in carica, il giapponese Joshiro Maruyama. Qualificata per i Giochi anche Odette Giuffrida, oggi spettatrice interessata dei -52 kg ma con il pass a cinque cerchi già in cassaforte. Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono così a 315 (161 uomini, 154 donne) in 30 discipline differenti con 76 pass individuali.