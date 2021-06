“JetTari a spazzatura”: l’emergenza rifiuti e il grande paradosso di Reggio Calabria in una foto

1 Giugno 2021 15:29

La montagna di rifiuti proprio sotto il cartello della Tari: una scena che fa discutere

Un’immagine, una scena, che riuscirà a far sorridere i cittadini di Reggio Calabria, ma sicuramente anche riflettere. In via Giuseppe Reale è presente una montagna di rifiuti proprio ai piedi di un cartellone pubblicitario che dà l’avviso di pagamento della Tari. La tassa sulla spazzatura, la più alta di tutto lo Stivale d’Italia, è stata già pagata da molti residenti con tempismo perfetto nel corso degli scorsi mesi, proprio come sollecitava l’immagine, l’emergenza rifiuti però continua a rappresentare un problema dal quale non se ne vede uscita. E’ il paradosso più triste di una città che sembra finita in uno stato di assuefazione e sconforto. In alto le FOTO.