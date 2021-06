La passione per la danza e l’amore per i figli: Jessica Melena, la moglie di Ciro Immobile ‘lontana’ dal concetto di wags [FOTO]

11 Giugno 2021 20:50

Dall’amore per la famiglia e figli alla passione per la danza, ma attenzione a chiamarla Wags: ecco chi è Jessica Melena, la moglie di Ciro Immobile

Iniziano oggi gli Europei di calcio 2021. Ad inaugurare la manifestazione continentale sarà la sfida tra Italia e Turchia che terrà incollati al televisore tantissimi spettatori, pronti a fare il tifo per la Nazionale azzurra e a vivere nuovamente emozioni uniche e fortissime, sperando in una gioia immensa dopo un anno e mezzo di difficoltà tra Covid-19, lockdown, chiusure, coprifuoco e tanto altro.

A supportare la Nazionale azzurra ci saranno ovviamente anche le famiglie dei calciatori, pronte a dare tutto il loro sostegno ai calciatori italiani: prime fra tutte le dolci metà dei ragazzi del ct Mancini. Tra queste c’è anche Jessica Melena, forse una delle wags, anche se lei preferisce non essere definita tale, italiane. Per chi ancora non la conoscesse, Jessica è la moglie di Ciro Immobile.

Chi è Jessica Melena

Nata a Bucchianico, in provincia di Chieti, il 17 luglio 1990, Jessica Melena ha sposato l’attaccante della Lazio a maggio del 2014 e dal loro amore sono nati tre splendidi bambini, Michela nel 2013, Giorgia nel 2015 e Mattia nel 2019. Jessica viene da una famiglia semplice, il padre faceva il postino e la madre invece la cuoca e nella sua vita ha continuato a mantenere questa semplicità nonostante la popolarità ed il matrimonio con un calciatore famoso. Dopo la maturità Jessica si è iscritta all’università de L’Aquila, dove si è trasferita, alla facoltà di Scienze delle Investigazioni, perchè il suo sogno era quello di diventare una criminologa, ma l’incontro con Ciro Immobile ed il desiderio di creare una famiglia l’hanno spinta ad abbandonare gli studi e a dedicarsi totalmente ai suoi bambini di cui si prende cura in prima persona, chiedendo l’aiuto di baby-sitter solo in pochi casi.

“Molti pensano che, essendo Ciro un calciatore, ci siano tate a non finire e che io faccia chissà quali altre cose. Niente di più falso. I figli sono i nostri, non delle tate, li portiamo a scuola, li laviamo, li vestiamo, li facciamo crescere. Durante il lockdown la mattina seguivamo le lezioni al pc, poi facevamo i compiti. Ovviamente, c’è chi mi aiuta in casa e chiamavamo la babysitter per uscire a cena quando si poteva, ma mai potrei farli crescere a qualcun altro“, ha spiegato in un’intervista lo scorso anno.

La storia d’amore con Ciro Immobile

Jessica Melena e Ciro Immobile si sono conosciuti nel 2012, in Abruzzo, quando Ciro giocava nel Pescara e tra i due è stato un colpo di fulmine: “dopo tre giorni che ci conoscevamo, Ciro mi ha mandato un messaggio dicendomi che se avesse avuto figli li avrebbe voluti con me. Come si può definire il vero e grande amore se non così?“. Jessica, dunque, ha ascoltato il suo cuore e ha lasciato gli studi e le sue radici per stare insieme ad Insigne. Un anno dopo, nel 2013, è nata Michela, la primogenita. Il 23 maggio 2014 Jessica e Ciro sono convolati a nozze, nel Santuaro San Camillo di Bucchianico, paese natale di Jessica e un anno dopo è nata la dolcissima e simpaticissima Michela. Il terzogenito, invece, Mattia, è nato nel 2019.

La canzone di Ciro e Jessica è ‘Eccomi’ degli 883: “è stata la serenata scelta da Ciro per la proposta di matrimonio. Mentre la pellicola a cui ci sentiamo legati è Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, di Hugo Gélin“. Entrambi amano i film horror, i giochi di società, viaggiare e lo sport. Immobile è famoso per la sua gelosia, ma è innamoratissimo di Jessica, tanto da aver scelto la maglia numero 17 in suo onore: è infatti il giorno di nascita della moglie.

Jessica Melena e lo sport

Jessica è una persona che ama tenersi in forma. Appassionatissima di danza, che ha praticato da bambina, soprattutto dopo le gravidanze, la bella e sexy moglie di Ciro Immobile si è dedicata ad intensi allenamenti in palestra e a casa (durante la pandemia di Covid-19), per mantenersi in forma e attiva. Non ama e non segue una dieta in particolare, ma le piace mangiare sano e ad aiutarla, oltre agli allenamenti col suo pt Carmine Menna e alla vita da mamma (star dietro a tre bambini piccoli è un allenamento molto intenso), ci pensa anche un metabolismo “raro”, come lo definisce lei.

Jessica Melena ed il mondo dello spettacolo

Jessica non ama essere definita una wags, non insegue il mondo dello spettacolo e non ambisce a fare una vita sempre sotto i riflettori, che sia sui social, dove a volte veste i panni di influencer, o in tv. La sua unica apparizione in tv è nel docu-reality di Spike Tv, nel 2017, Le Capitane. Sarebbe però disposta a partecipare a qualche programma che abbia a che fare con la danza, come Ballando con le Stelle o Amici Celebrities. Vista la sua grande passione per la danza, che ha trasmesso anche ai suoi figli, che spesso mostra sui social proprio mentre si divertono ballando.

Da ragazzina Jessica ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, vincendo nel 2009 la fascia di Miss Mediterraneo e nel 2011 quella di Miss Peugeot.