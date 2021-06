Niente riflettori e scarso interesse per il calcio: Jenny Darone, la splendida moglie di Insigne [FOTO]

11 Giugno 2021 19:52

Jenny Darone, semplice e solare e lontana dai riflettori: chi è la moglie di Lorenzo Insigne, calciatore della Nazionale italiana e del Napoli

Non solo calcio! Gli Europei 2021 regaleranno tanto spettacolo e il mese della rassegna continentale, che inizia oggi con la sfida tra Italia e Turchia, sarà anche un mese di gossip, moda e lifestyle. I calciatori regaleranno sicuramente qualche chicca interessante, con look originali e tagli di capelli speciali, ma gli occhi degli spettatori saranno puntatissimi sulle loro dolci metà, le Wags, con le loro ‘polemiche’ sui social, il loro tifo per i loro amori, i loro outfit e tanto altro. Tra le Wags azzurre c’è anche Jenny Darone, moglie di Lorenzo Insigne, che non ama però stare troppo sotto i riflettori.

Chi è Jenny Darone

Genoveffa Darone, per tutti Jenny, è nata il 24 settembre 1993 a Frattaminore, a Napoli, a pochi passi da Frattamaggiore, dove è nato invece Lorenzo Insigne. I due i sono conosciuti da bambini, ma la scintilla è scoccata solo qualche anno dopo, nella tarda adolescenza, quando lei lavorava in un negozio di famiglia e lui andava spesso a trovarla. Galeotta fu, poi, una vacanza fatta con alcuni amici in comune. Jenny lavorava in un negozio di articoli per la cura dei capelli e non era e non è ancora oggi una grande appassionata di calcio. Jenny è una ragazza semplice, timida e solare, e non punta alla popolarità, nonostante questa sia inevitabile visto il suo legame col calciatore azzurro. E’ diventata particolarmente famosa dopo lo scherzo fatto ad Insigne con le Iene, a seguito del quale non sono mancate delle polemiche per l’eccessiva gelosia del calciatore ed il suo atteggiamento nei confronti della moglie.

La storia con Lorenzo Insigne

Jenny e Lorenzo si sono fidanzati nel 2012 a seguito di una vacanza con degli amici in comune, durante la quale è scoccata la scintilla. Un fidanzamento molto breve: dopo solo 7 mesi infatti i due hanno deciso di sposarsi. Nel 2013, poi, sono diventati genitori, giovanissimi: è nato il primogenito Carmine, seguito, due anni dopo, da Christian. Entrambi sognano di diventare calciatori e seguire, dunque, le orme di papà Lorenzo.