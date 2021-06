Italia-Svizzera, dubbi a destra per gli azzurri: un ex Reggina in ballottaggio con Toloi

16 Giugno 2021 10:58

Italia-Svizzera, il CT Mancini ragiona sulla miglior formazione da schierare per la seconda gara del Girone A: dubbi su chi sostituirà Florenzi sulla destra

Dopo l’ottimo esordio con tanto di vittoria per 0-3 sulla Turchia, per l’Italia è già tempo di tornare in campo nella seconda sfida del Girone A di Euro 2021. Gli azzurri affronteranno la Svizzera, a detta di molti l’avversaria più forte nel girone degli azzurri. Una formazione fisica, schierata con un 3-4-2-1 che potrebbe dare qualche problema sulle fasce. Per questo motivo, complice l’assenza di Alessandro Florenzi fermato da una contrattura nella prima sfida, il CT Mancini sta ragionando bene su chi potrebbe essere il candidato ideale ad occupare lo spot di terzino destro. L’ex Reggina Di Lorenzo, reduce da un’ottima stagione al Napoli, sarebbe il sostituto ideale. Del resto, dopo lo stop di Florenzi fra primo e secondo tempo contro la Turchia, è stato proprio il terzino partenopeo ad entrare in campo, cambiando la partita.

Eppure, dai primi rumor sulle formazioni, il principale candidato sull’out di destra sarebbe Toloi. Il difensore dell’Atalanta, nato centrale e che nelle ultime stagioni ha occupato il ruolo di ‘braccetto’ di destra nella difesa a 3 di Gasperini, garantisce una maggiore copertura al netto di una fase offensiva meno impetuosa di quella di Di Lorenzo. Per contenere il 3-4-2-1 (o 3-4-3 che dir si voglia) elvetico potrebbe rivelarsi la mossa giusta.