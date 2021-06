Italia, Pellegrini lascia Euro 2021: “maledetto infortunio. Ma i miei compagni daranno l’anima”. Convocato Castrovilli

10 Giugno 2021 14:50

Lorenzo Pellegrini lascia Euro 2021, lesione muscolare per il centrocampista della Roma che su Instagram esprime tutta la sua amarezza. Al suo posto Castrovilli

Brutta tegola per l’Italia alla vigilia della gara di esordio a Euro 2021 contro la Turchia. Gli azzurri perdono per infortunio Lorenzo Pellegrini, pedina fondamentale del centrocampo di Roberto Mancini. Il centrocampista della Roma si è fermato, nelle fasi conclusive dell’allenamento di ieri, a causa di un risentimento muscolare durante una sessione di calci di punizione. Ieri filtrava ottimismo, oggi la situazione è peggiorata. Gli esami strumentali hanno evidenziato infatti una lesione muscolare che lo costringerà a saltare Euro 2021. Al suo posto è stato convocato Gaetano Castrovilli della Fiorentina.

Su Instagram Pellegrini non ha nascosto la sua amarezza, pur spendendo parole d’elogio verso gli azzurri: “purtroppo questo maledetto problema alla coscia non mi permetterà di giocare questo Europeo. L’amarezza in questo momento è molta, ma è proprio ora che bisogna stringersi ancora di più e fare il tifo per questo gruppo fantastico di uomini veri che di sicuro darà l’anima ogni partita dall’inizio alla fine. Io ci credo. Forza ragazzi, Forza Italia. Tutti insieme“.