Italia, infortunio per Alessandro Florenzi: diagnosi e tempi di recupero, salta la Svizzera!

12 Giugno 2021 14:13

Infortunio per Alessandro Florenzi durante Turchia-Italia: l’esterno della Roma costretto al cambio nell’intervallo. Salterà la sfida contro la Svizzera

Esordio straordinario per l’Italia a Euro 2021. Gli azzurri hanno travolto con un netto 0-3 la Turchia in una gara a dir poco perfetta. Unica nota negativa: l’infortunio occorso ad Alessandro Florenzi sul finire del primo tempo. Il terzino della Roma è stato costretto a fermarsi a causa di un problema al polpaccio, venendo sostituito nell’intervallo da Di Lorenzo. L’esito degli esami ai quali si è sottoposto il calciatore hanno escluso problemi gravi: si tratta di una contrattura al polpaccio che terrà fuori l’ex PSG per la gara contro la Svizzera in programma il 16 giugno. Possibile una sua esclusione anche dalla gara contro il Galles, in via cautelativa, specialmente se la qualificazione degli azzurri risulti essere già archiviata.