Italia, la situazione dall’infermeria: Chiellini recuperato per l’Austria, Florenzi ancora non al top

25 Giugno 2021 12:51

Buone notizie dall’infermeria per l’Italia: Giorgio Chiellini recuperato in vista della sfida contro l’Austria, Florenzi siederà in panchina

In vista degli ottavi di finale di Euro 2021 contro l’Austria, l’infermeria azzurra si svuota. All’ormai recuperato Verratti, già visto in ottima forma contro il Galles, si sono aggiunti anche Giorgio Chiellini e Alessandro Florenzi. Chiellini, fermatosi dopo un problema muscolare alla coscia avvertito nella seconda sfida contro la Svizzera, è tornato arruolabile partecipando all’allenamento odierno: inizialmente ha fatto un lavoro di riscaldamento personalizzato, successivamente si è unito al gruppo lavorando ad un buon ritmo. Deciderà Mancini se schierarlo subito titolare o preservarlo per l’eventuale quarto di finale. Partirà invece dalla panchina Alessandro Florenzi che, fermatosi nel primo tempo di Turchia-Italia a causa di una contrattura, non è ancora al meglio. Di Lorenzo e Toloi in ballottaggio per una maglia da titolare.