F.C. Isola Capo Rizzuto, salvo il titolo sportivo della squadra calabrese: la soddisfazione dell’Assessore Friio

12 Giugno 2021 11:16

E’ salvo il titolo sportivo dell’F.C. Isola Capo Rizzuto: le parole dell’Assessore allo Sport Salvatore Friio

E’ stato regolarizzato nella data odierna il saldo iscrizione della stagione 2020/2021 della prima società calcistica del territorio, attualmente denominata F.C. Isola Capo Rizzuto. L’obiettivo dell’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga, era quello di salvare il titolo sportivo, consegnato al comune nei giorni scorsi da parte della vecchia società, e grazie allo straordinario impegno dell’Assessore allo Sport Salvatore Friio l’obiettivo è stato raggiunto.

E’ proprio lo stesso Friio a spiegare come si è giunti alla soluzione senza far pesare la spesa sulle casse comunali: “Sono stati 15 Giorni intensi, di lavoro silenzioso e minuzioso, ascoltando tutti: cittadini, tifosi, commercianti, imprenditori, associazioni e tutto il tessuto economico e sociale della città”. “Tante sono state le chiamate di preoccupazione da parte dei tifosi storici – continua l’Assessore – che mi chiedevano di non far perdere la squadra, ma li ho sempre rassicurati perché dal momento in cui abbiamo avuto il titolo in mano sono sempre sicuro di riuscire a salvare il titolo, a costo di dover mettere interamente mano al portafoglio”. “Ma questo problema non c’è mai stato – sottolinea Friio – perché il cuore grande di Isola Capo Rizzuto mi ha aiutato a mettere insieme la cifra necessaria (€ 2,274,00) per saldare il debito pregresso presso la il comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti. Il contribuito è arrivato un po’ da tutti i versanti: giunta, amministrazione, ex dirigenti, imprenditori, alcuni dipendenti comunali e il Juventus Club”.

L’impegno dell’Assessore Friio è andato oltre il semplice impegno per raggiungere la somma del debito: “Inoltre, nella giornata di giovedì 10 giugno ho portato in Giunta una proposta, naturalmente approvata all’unanimità, che garantisce già i costi d’iscrizione al prossimo campionato (2021/22) di Eccellenza. Allo stesso tempo abbiamo avviato l’iter per l’individuazione di una nuova compagine Societaria che dia le giuste garanzie di solidità, serietà e progettazione, alla quale sarà poi ceduto il titolo sportivo”. Infine, l’Assessore, che in passato ha anche militato con la storica maglia giallorossa dell’Isola, ci tiene a “dire grazie a chi in questi giorni ha lavorato per il bene del territorio, perché la squadra di calcio è un bene di tutti; grazie a tutti coloro che hanno contribuito economicamente ma anche a chi ci ha sostenuto ed incoraggiato a livello morale, facendoci sentire l’importanza di questa società sportiva. Un sentito ringraziamento – conclude – va anche al Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti per la grande disponibilità mostrata”.