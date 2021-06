Invasione di campo durante Germania-Ungheria: attivista LGBT sventola una bandiera arcobaleno

23 Giugno 2021 21:57

Un attivista LGBT entra in campo durante gli inni in Germania-Ungheria: il ragazzo, avvolto da una bandiera arcobaleno, viene fermato dalla sicurezza

La polemica LGBT continua anche durante Germania-Ungheria. Mentre venivano eseguiti gli inni nazionali delle due squadre, un attivista LGBT ha fatto il suo ingresso sul rettangolo di gioco scorrazzando davanti ai calciatori. Il ragazzo, avvolto da una bandiera arcobaleno, colori simbolo del movimento in favore dei diritti di tutte le sessualità, è stato bloccato dalla sicurezza e portato fuori dal campo. Nelle ultime ore ha fatto molto discutere il no della UEFA alla richiesta della Germania di colorare l’Allianz Arena con i colori LGBT in omaggio al ‘Pride Month’. L’avversaria dei tedeschi è l’Ungheria, nazione nella quale il governo Orban ha da poco promosso una legge che limita contenuti e riferimenti all’omosessualità nelle scuole e nei programmi per bambini.