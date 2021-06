Invasione di campo durante Francia-Germania: attivista Greenpeace con un paracadute atterra sul terreno dell’Allianz [FOTO]

15 Giugno 2021 21:57

L’invasione aerea sarebbe in segno di protesta

Un evento inaspettato si è verificato durante il primo tempo di Francia-Germania, gara valida per il girone F di Euro 2021. In paracadute un attivista Greenpeace ha invaso il terreno di gioco dell’Allianz Arena a metà della prima frazione. L’invasione aerea sarebbe in segno di protesta, infatti nel pallone aerostatico con il quale è atterrato si legge: “kick out oil”, in italiano “elimina l’olio”. L’uomo è stato scortato fuori dal campo dagli steward e la partita non ha subito ritardi. Le telecamere delle televisioni non hanno ripreso la scena, subito però segnalata sui social dai tifosi presenti all’interno dell’impianto di Monaco.