Stefan Schwoch, che stoccata a Menez: “In Serie B è il big che ha deluso, qualcosa non funziona in lui”

26 Giugno 2021 18:37

L’attaccante più prolifico all time in Serie B, Stefan Schwoch, sceglie il calciatore della Reggina Jeremy Menez come il big che ha più deluso nell’ultima stagione cadetta

Se lo dice Stefan Schwoch, che di Serie B se ne intende, allora non resta altro che ascoltare, anche se ti chiami Jeremy Menez. Dall’alto dei suoi 135 gol è il marcatore all time più prolifico in cadetteria e si può quindi permettere determinati giudizi. Come quelli nei confronti del calciatore della Reggina, che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport viene considerato il big che ha deluso nell’ultima stagione in Serie B. Non ha dubbi a dire il francese, Schwoch, “sebbene fisicamente non sia stato benissimo”, tiene a ribadire. “Ma lui – prosegue – è uno che viaggia sulle ali dell’entusiasmo: se non gioca titolare nella Reggina, qualcosa non funziona in lui, non nella squadra“.