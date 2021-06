Interventi chirurgici per tumore cerebrale, il Policlinico di Messina punto di riferimento del Centro-Sud

10 Giugno 2021 10:16

Sono stati 150 gli interventi chirurgici eseguiti nel 2019 per tumore cerebrale dall’UOC di Neurochirurgia del Policlinico di Messina, diretta dal prof. Antonino Germanò. I dati, tratti dall’edizione 2020 del Piano Nazionale Esiti, testimoniano il volume degli interventi che fa del policlinico un punto di riferimento per i pazienti colpiti da questo tipo di tumore ed evidenziano che l’UOC di Neurochirurgia è la prima struttura pubblica per numero di tumori cerebrali operati nell’area del Centro- Sud; la mortalità a 30 giorni dall’intervento, inoltre, è inferiore al 3%, la più bassa in Sicilia. Il Programma nazionale esiti è uno strumento di misurazione, analisi, valutazione e monitoraggio delle performance clinico–assistenziali delle varie strutture sanitarie italiane ed è gestito da AGENAS, agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ente che partecipa attivamente al miglioramento delle prestazioni sanitarie e dell’organizzazione dei servizi, occupandosi, in stretta collaborazione con il Ministero della Salute, di ricerca, monitoraggio, valutazione e formazione. Il PNE, inoltre, fornisce a livello nazionale valutazioni comparative di efficacia, sicurezza, efficienza e qualità delle cure prodotte nell’ambito del servizio sanitario.