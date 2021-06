Infortunio Stefano Sensi, a rischio gli Europei con l’Italia: il sostituto è già in preallarme 

3 Giugno 2021 20:43

Infortunio per Stefano Sensi alla vigilia di Italia-Repubblica Ceca: il centrocampista dell’Inter rischia di saltare gli Europei

Alla vigilia della sfida fra Italia e Repubblica Ceca, ultima amichevole nel cammino che porta a Euro 2021, uno dei 26 selezionati da Roberto Mancini potrebbe abbandonare il sogno europeo. Nella sessione odierna di allenamento si è fermato Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter spesso rimasto fuori in stagione (e in carriera) per infortuni e problemi fisici di varia natura. Si tratta di un risentimento muscolare che impedirà all’ex Sassuolo di giocare il test match contro la Repubblica Ceca: le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni, la sua posizione in vista dell’Europeo che inizia l’11 giugno è in dubbio. Se non dovesse dare certezze sul proprio status fisico, complice la condizione non proprio ottimale di Verratti, il CT Mancini potrebbe optare per uno switch con Matteo Pessina dell’Atalanta, ultimo degli esclusi e ancora aggregato al gruppo azzurro.