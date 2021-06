Covid, da lunedì Italia 100% in zona bianca: incidenza in calo a 11 casi ogni 100mila abitanti

25 Giugno 2021 10:48

Stabile anche l’indice Rt, che rimane fermo a 0.69

L’indice Rt è stabile rispetto alla scorsa settimana. Secondo quanto emerge dalla riunione della Cabina di Regia, in cui si analizzano i dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità, l’indice di trasmissibilità del virus è stabile a 0,69 a livello nazionale, esattamente come la scorsa settimana. Nonostante l’Rt sia a questo livello da diverso tempo, continuano a calare i contagi. L’incidenza invece fa segnare un’ulteriore riduzione rispetto alla scorsa settimana: l’indicatore che segnala il numero di contagi in sette giorni e che permette alle Regioni di cambiare colore e spostarsi da una fascia all’altra. L’incidenza dei casi di Covid ogni 100mila abitanti in una settimana è scesa a 11, con un calo netto e continuo rispetto all’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, quando era 17.

Il Covid-19 dunque, grazie all’arrivo della stagione estiva, è tornato più sotto controllo rispetto ai mesi scorsi ed esattamente come lo scorso anno. Questo lo dicono in primis il numero dei contagi, che è crollato sempre più nelle ultime settimane, ma anche altri indicatori: “si osserva – nell’ultima settimana – una ulteriore diminuzione nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione”, con 2.407 contro i 3.961 della settimana precedente. “La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è stabile”, si legge ancora nella bozza, al “39,5% contro il 40,3% della scorsa settimana”. In calo la percentuale dei casi “rilevati attraverso la comparsa dei sintomi”, dal 37,4% al 35,5%. Un caso su quattro “è stato diagnosticato attraverso attività di screening”. Visto il netto miglioramento della situazione epidemiologica, il ministro Roberto Speranza dovrebbe firmare un’ordinanza nel pomeriggio, con cui deciderà il passaggio dalla zona gialla alla zona bianca anche per la Valle d’Aosta. Da lunedì 28 giugno, data in cui avrà effetto l’ordinanza, tutta l’Italia sarà in zona bianca.