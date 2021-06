17 Giugno 2021 06:42

Incidente stradale sull’autostrada A18 Messina Catania, tra Fiumefreddo e Giardini, in direzione Messina

Un minore è morto e altre 5 persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto sull’autostrada A18 Messina Catania, tra Fiumefreddo e Giardini, in direzione Messina. Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Riposto ed Acireale, del Comando Provinciale di Catania, 4 ambulanze, l’elicottero del 118, l’Anas e la Polizia stradale. L’incidente ha coinvolto due vetture, ma la dinamica non è ancora chiara. L’autostrada é stata chiusa nel tratto interessato.