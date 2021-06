26 Giugno 2021 22:44

Gravissimo incidente stradale in Calabria sulla strada statale 713 Trasversale delle Serre, nel comune di Chiaravalle Centrale, nel catanzarese dove un bambino di 11 anni è rimasto ferito in maniera grave nello scontro tra due auto nel quale sono rimaste ferite altre 5 persone. Per il trasporto del bambino è stato deciso l’impiego dell’eliambulanza. Sul posto i medici del 118 e le forze dell’ordine.