Incidente mortale a Cirò Marina, deceduto un 17enne: travolto da un auto sul Lungomare

21 Giugno 2021 12:00

L’episodio è avvenuto nei pressi di un lido, il ragazzo stava rientrando a casa in compagnia dei cugini

Si è verificata una tragedia la scorsa notte presso il lungomare nord di Cirò Marina. Un ragazzo di 17 anni, di nome Michele Famiglietti, è morto dopo essere stato investito intorno alle 3 del mattino da una macchina guidata da un ragazzo del posto. Il giovane è deceduto sul colpo, vani sono stati i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Le cause dell’incidente sono ancora in corso d’accertamento, i rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri, i quali avranno il compito di accertare le dinamiche ed eventuali responsabilità delle parti coinvolte.