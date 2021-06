Reggio Calabria, altra giornata di fuoco: incendio di rifiuti a San Gregorio, le fiamme raggiungono anche la collina [FOTO e VIDEO]

22 Giugno 2021 14:21

Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, le fiamme si erano spinte anche verso la collina

Ancora rifiuti messi a fuoco nella città di Reggio Calabria, questa volta nei pressi dei mercati generali di San Gregorio. Ormai da tempo sul luogo erano presenti montagne di spazzatura, lunghe diverse decine di metri. Il vento ha spinto le fiamme dall’altra parte della collina, interessando quindi un’area molto più ampia della strada in cui si era creata la discarica. Sul posto intervenuti con grande tempestività i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio e riportato la situazione alla “normalità”. Come si evince dalle foto in alto, non è la prima volta che in quella zona l’immondizia viene incendiata, questo provoca molti disagi ai residenti in zona e genera enormi danni a livello ambientale.