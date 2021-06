Taormina, vasto incendio in contrada Mastrissa: “possibili interruzioni nell’erogazione di energia elettrica”

29 Giugno 2021 16:58

I Vigili del Fuoco al lavoro per evitare che le fiamme si avvicinino alle abitazioni

Un vasto incendio si sta verificando in questi minuti tra Taormina e Giardini Naxos. I Vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di domare le fiamme che hanno colpito i terreni situati a ridosso delle abitazioni. Per circoscrivere il rogo è stato necessario anche l’intervento di un elicottero. “Si avvisa la cittadinanza che, a causa di un vasto incendio che sta interessando la contrada Mastrissa, si potrebbero verificare interruzioni nell’erogazione di energia elettrica”, è quanto scrive il Comune di Taormina.