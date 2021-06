Calabria, sei tutta da scoprire: a Palmi inaugurato il sentiero “Leonida” [FOTO]

7 Giugno 2021 10:35

Il percorso inizia da “Prita” e giunge fino al Parco Archeologico dei Taureani lungo un cammino immerso nella bellezza

Inaugurato questa mattina il sentiero “Leonida”, che da “Prita” giunge fino al Parco Archeologico dei Taureani lungo un cammino immerso nella bellezza. Un nuovo percorso che si aggiunge ai tanti già presenti a Palmi e “che impreziosisce ulteriormente un patrimonio importantissimo – si legge in una nota – , che consente di godere delle nostre bellezze paesaggistiche e naturali, attraversando anche la storia e la cultura del nostro territorio”. “Siamo fermamente convinti che la giusta direzione per far crescere la nostra città sia lavorare all’ampliamento e alla valorizzazione della sua offerta turistica, specie in chiave naturalistica e culturale. Un grande ringraziamento all’associazione Fogghi di Luna per l’ideazione del sentiero e ai tanti volontari che da sempre si spendono per la crescita del nostro territorio. Senza di loro questo nuovo e bellissimo cammino non sarebbe stato possibile”, conclude il comunicato.