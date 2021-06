Incredibile in Sicilia, pescatore avvista due cinghiali a 5 miglia dalla costa: “come ci sono arrivati qui” [VIDEO]

13 Giugno 2021 15:49

L’uomo ha avvertito la Capitaneria di porto

Un pescatore ha pubblicato un video che è diventato virale in poche ore. L’uomo ha avvistato, durante la battuta di pesca, al largo di Marzamemi e Vendicari ha filmato due cinghiali esausti che nuotavano verso la costa. “Ma come sono arrivati qui, adesso sta per arrivare la Capitaneria”, ha affermato. Di seguito il link del video.