16 Giugno 2021 12:25

Niente più green pass in Sardegna: la regione in zona bianca si allinea al resto d’Italia, ai turisti non servirà il certificato di vaccinazione, guarigione o avvenuto tampone

Da oggi, in Sardegna, niente più green pass. Il governatore Solinas ha infatti deciso di non prolungare l’ordinanza, in scadenza ieri, che obbligava i turisti ad entrare nell’isola con il certificato di vaccinazione, guarigione o avvenuto tampone. Una scelta che si allinea al resto d’Italia, visto che la Sardegna era l’unica regione d’Italia in cui era richiesto il certificato previsto dal Dpcm solo per chi si sposta tra zone rosse o arancioni, nonostante fosse bianca da settimana.