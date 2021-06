L’arrivo al Sant’Agata, “l’abbraccio” coi tifosi, gli applausi: occhi lucidi per Alfredo Aglietti, l’emozionante VIDEO della Reggina

4 Giugno 2021 22:43

L’emozionante video con cui la Reggina ha raccontato le 24 ore vissute dal nuovo allenatore amaranto Alfredo Aglietti, ritornato per la prima volta da non avversario nella Reggio Calabria che lo rese grande

Lui “ubriaco” di Reggio Calabria. E i tifosi della Reggina ubriachi di lui. Alfredo Aglietti è tornato in riva allo Stretto, non più da avversario ma da allenatore degli amaranto, 25 anni circa dopo quelle due splendide annate da calciatore. E’ stato annunciato come nuovo tecnico ad inizio settimana, è arrivato ieri ed è stato presentato oggi. Una due giorni bella, intensa, cominciata con l’arrivo ieri in aeroporto e poi al Sant’Agata, la presentazione di oggi, l’applauso dei giornalisti in conferenza, gli splendidi aneddoti del dottore Gianni Citra e il saluto coi tifosi. 24 ore circa racchiuse in circa 7 minuti, la durata dell’emozionante VIDEO con cui il canale social della Reggina è riuscito a raccontare tutte le sensazioni (e gli occhi lucidi) di Alfredo Aglietti. Bentornato mister, ancora una volta.