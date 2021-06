Diletta Leotta e Rossella Fiamingo, colazione siciliana in bikini: ma il caffè fa un brutto scherzo! [VIDEO]

3 Giugno 2021 16:00

Diletta Leotta e Rossella Fiamingo si godono una gustosa colazione siciliana in bikini: ma il caffè finisce tutto sul tavolino

Momenti di relax per Diletta Leotta e Rossella Fiamingo. La giornalista di Dazn si gode un po’ di pausa al termine della Serie A insieme alla schermitrice, entrambe splendide bellezze ‘made in Sicilia’. E quale modo migliore per onorare la propria terra d’origine, se non quello di gustare una tipica colazione siciliana? Per una volta la dieta può farsi da parte: granita siciliana (le cui origini derivano dalla neve e dagli arabi, lo sapevate?) accompagnata dall’immancabile brioche e dal caffè. Tutto nella norma, fin quando la preparazione non finisce sui social: al momento di versare il caffè, tanto Diletta Leotta quanto Rossella Fiamingo non riescono a centrare il bicchiere e la bevanda finisce tutta di fuori! Il filmato è stato postato nelle storie Instagram della bella presentatrice che con autoironia ha mostrato ai follower un momento simpaticamente imbarazzante.