Loredana Bertè torna a cantare in Calabria: il tour “Figlia di… Summer Tour 2021″ e le date

29 Giugno 2021 15:29

La cantante nata a Bagnara ha annunciato la prima data in Calabria: il concerto si terrà il 30 Luglio a Cosenza

Loredana Bertè tornerà in concerto nella sua Calabria, il 30 luglio nell’Arena Rendano di Cosenza, con “Figlia di… Summer Tour 2021”. Ad annunciarlo la cantante originaria di Bagnara Calabra (RC) tramite i propri account social: “in tanti aspettavate una data in Calabria, ecco la prima data in Calabria: 30 Luglio a Cosenza. Dobbiamo tutti aver pazienza, è un periodo difficile anche per chi organizza i concerti”. Di seguito il volantino con le date del tour che si terrà in diverse città italiane: