Gli Europei, la proposta di matrimonio e… la Reggina: sboccia l’amore a Italia-Turchia, ma dietro c’è un tifoso amaranto [VIDEO]

12 Giugno 2021 14:49

La Reggina presente a Euro 2021: un tifoso amaranto all’Olimpico, durante Turchia-Italia, assiste a una scena insolita sugli spalti, una proposta di matrimonio

La Reggina è ovunque. Lo sappiamo, lo dice la storia. Proprio StrettoWeb qualche settimana intervistava il tifoso Donato Rotilio, presente al Giro d’Italia con il plaid amaranto. Ma la storia continua e si arricchisce di una nuova pagina a Euro 2021. Ieri, durante la partita inaugurale dell’Olimpico tra Italia e Turchia, è spuntato infatti un tifoso con la maglia del club dello Stretto (quella utilizzata nella stagione 2007-2008). Non in un momento qualunque, però, ma in un momento a suo modo storico. Quale? Una proposta di matrimonio. Un tifoso turco, come si può vedere in un video diventato ormai virale sui social, ha fatto la fatidica richiesta alla propria donna, inginocchiandosi davanti a lei e aprendo l’anello. Superfluo sottolineare come la ragazza sia stata colta da innumerevoli emozioni, tra imbarazzo e stupore, suo e dei presenti. Tra cui, appunto, il tifoso della Reggina. Perché la Reggina è ovunque. Di seguito il video.