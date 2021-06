Il tabellone degli ottavi di finale di Euro 2021: l’Italia attende Austria o Ucraina, già sicura l’Olanda

20 Giugno 2021 20:14

Inizia a delinearsi il tabellone degli ottavi di finale di Euro 2021: l’Italia passa a punteggio pieno e aspetta la 2ª del Girone C, già sicura l’Olanda

Inizia la settimana che porta al completamento dei gironi con le sfide del 3° turno di Euro 2021. L’Italia è la prima a chiudere il proprio girone a punteggio pieno, con 9 punti arrivati da 3 vittorie. Gli azzurri si qualificano al primo posto e aspettano la seconda classificata nel Girone C, una fra Austria e Ucraina che si affronteranno nel terzo turno. Il Belgio, possibile avversaria degli azzurri nei quarti, attende la sfida con la Finlandia, con due risultati su 3, per essere sicuro del primo posto. Lo è già invece l’Olanda che, anche in caso di sconfitta contro la Macedonia sarebbe comunque prima nel suo girone.

Il tabellone degli ottavi di finale di Euro 2021

1ªB vs 3ªA / D / E / F

Italia vs 2ª C

1ª F vs 3ªA / B / C

2ª D vs 2ªE

1ªE vs 3ª A / B / C/ D

1ª D vs 2ª F

Olanda vs 3ª D / E / F

Galles vs2ªB

Le classifiche dei Gironi di Euro 2021

Girone A

Italia 9 Galles 4 Svizzera 4 Turchia 0

Girone B

Belgio 6 Russia 3 Finlandia 3 Danimarca 0

Girone C

Olanda 6 Ucraina 3 Austria 3 Macedonia del Nord 0

Girone D

Repubblica Ceca 4 Inghilterra 3 Croazia 1 Scozia 0

Girone E

Svezia 4 Slovacchia 3 Spagna 2 Polonia 1

Girone F