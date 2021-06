Il Sand Basket a Reggio Calabria: la nuova edizione si terrà a luglio al Planet Beach Arena

5 Giugno 2021 15:47

Al Planet Beach Arena di Reggio Calabria, nelle date dell’8 e 9 Luglio 2021, si terrà la nuova edizione del Sand Basket Italia

Si terrà nelle date dell’8 e 9 Luglio 2021 al Planet Beach Arena, la tappa di Reggio Calabria della nuova edizione del Sand Basket Italia. La location, il primo “project concept” dedicato agli sport su sabbia della città dello Stretto, ospiterà una delle tappe dell’edizione 2021 del Campionato Nazionale del Sand Basket, organizzata dal Ciccio Romeo in collaborazione con Sand Basket Italia. Le prime tre delle due categorie della tappa si qualificheranno alla Finale Nazionale di Fiumicino dal 2 al 5 settembre.

Dal 2019, anche per questa nuova tappa, il referente sarà Ciccio Romeo: “Felici di poter portare avanti il progetto nella nostra comunità, come sempre al mio fianco avrò Alessandro Sirna ma in occasione della terza stagione ci affiancheranno anche due giovani e intraprendenti reggini che stanno lavorando per la costruzione di un’arena permanente che possa ospitare tutto l’anno il Sand Basket e non solo – afferma il diretto interessato – Dopo quasi due anni dalla prima tappa, causa Covid-19, non vediamo l’ora di rimetterci in gioco per creare un evento ancora più bello, divertente ed affascinante, in modo da far crescere sempre di più il Sand a Reggio a magari, perché no, fare poi un pensierino in futuro all’organizzazione della Finale Nazionale”.

Riconosciuta nel 2018 come disciplina sportiva dall’AICS, il Sand Basket è nato con l’intento di valorizzare i litorali italiani, e promuovere l’attività ludico/sportiva all’aperto, con i conseguenti benefici che ne derivano, soprattutto, in prossimità del mare. Giocare in spiaggia aiuta a migliorare la forma fisica: dopo circa un’ora di gioco si consumano quasi 1200 calorie, favorisce lo sviluppo del corpo andando a lavorare sui muscoli delle gambe, dei glutei e delle braccia, sviluppa la capacità di equilibrio e anche quella di reattività essendo uno sport sia aerobico che dinamico. A Sand Basket può giocare chiunque, atleti professionisti e semplici amanti della palla a spicchi. Le categorie previste sono: Under (12-16 anni), Senior (17+) e Femminile. Le squadre sono composte da 4 giocatori in campo e 3 in panchina, le sostituzioni possono essere effettuate in qualsiasi momento di una partita che viene suddivisa in quattro tempi da 7 minuti per le categorie Senior e Femminile, e in quattro tempi da 5 minuti per la categoria mini. Il cronometro si ferma solo in occasione di un fallo, di un tiro libero, di un time out.