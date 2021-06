Il ruolo della Piana di Gioia Tauro nell’ottica di sviluppo della Calabria

12 Giugno 2021 10:45

Martedì 15 Giugno il Movimento in tour per la Calabria

Martedì 15 Giugno alle 19.00 prima uscita regionale del Movimento 24 Agosto – Equità Territoriale, nell’ambito del programma “EQUIesTA’te 2021” che vedrà il Movimento in tour per la Calabria (ci saranno altri appuntamenti legati anche al tour estivo dello spettacolo teatrale “Terroni” dell’attore calabrese Roberto D’Alessandro in occasione del decennale dell’esordio della piece teatrale), al fine di far conoscere i temi delle proprie battaglie nazionali e calabresi.

Il movimento 24 Agosto – Equità Territoriale si è caratterizzato infatti per le iniziative intraprese a difesa della “equa ripartizione delle risorse del Recovery Fund” e proprio martedì, nell’ambito della manifestazione in Rizziconi (c/o Agriturismo Masseria Adornato dalle ore 19), lancerà la petizione al Parlamento europeo n. 0515/2021.

Ospite d’onore della serata, organizzata dal Circolo del Movimento 24 Agosto – Equità Territoriale della Piana di Gioia Tauro, sarà il giornalista e scrittore (nonché neo direttore di LaC) Pino Aprile e verterà sul “ruolo della Piana di Gioia Tauro nell’ottica di sviluppo della Calabria”, incontro moderato dal Referente del Circolo Umberto Anile.