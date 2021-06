Van der Poel fa il fenomeno sul Mur de Bretagne: sua la 2ª tappa del Tour de France. Nibali perde qualche secondo

27 Giugno 2021 17:53

Mathieu van der Poel vince con un assolo in volata la seconda tappa del Tour de France davanti ai favoriti Pogacar e Roglic. Vincenzo Nibali accumula 27 secondi dalla nuova maglia gialla

Dopo l’inizio scoppiettante di ieri, il Tour de France continua a dare spettacolo sulle strade transalpine. Seconda tappa tortuosa e interessante la Perros-Guirec – Mur de Bretagne, ben 182 km con 4 gpm di quarta categoria e il Mur de Bretagne da affrontare per ben due volte. Tutti in piedi per un finale palpitante che ha visto il gruppo arrivare compatto fino all’ultimo km della corsa. Sguardi taglienti fra i velocisti per tentare di intercettare le strategie degli avversari e magari provare a sorprenderli sul tempo. Il primo a partire è Nairo Quintana, ma la sua azione risulta inefficace. Stesso copione per Sonny Colbrelli che stacca il gruppo di qualche metro, ma il suo vantaggio viene subito ricucito dallo scatto strepitoso di Mathieu van der Poel ai 700 metri dal traguardo: la fuga del campione olandese è dirompente, il gap è impossibile da colmare anche per Pogacar e Roglic che si accontentano della seconda e della terza posizione a 6” di svantaggio. Tutto sommato, ai due sloveni favoriti, va bene così. Alaphilippe chiude 5° a 8” e cede subito la maglia gialla allo stesso van der Poel che firma una straordinaria doppietta con dedica a nonno Poulidor. Chiude a 27′ secondi di distacco Vincenzo Nibali, che non ha ambizioni di classifica, a differenza di Geraint Thomas che, con lo stesso tempo del siciliano, ha accusato un po’ di difficoltà.

La classifica generale del Tour de France dopo la 2ª tappa