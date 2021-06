Il Tour de France inizia col botto… anzi due! Alaphilippe subito in giallo, maxi cadute e Nibali fra i migliori

26 Giugno 2021 17:30

Julian Alaphilippe vince la prima tappa del Tour de France 2021: il ciclista francese chiude davanti a Matthews e Roglic. Nibali fra i migliori a 8” dalla maglia gialla. Due maxi cadute hanno rovinato la corsa

Un inizio pazzesco per il Tour de France 2021! La tappa inaugurale regala emozioni forti, alcune belle come la commozione di Alaphilippe, altre meno con due cadute preoccupanti. La maglia gialla parla subito francese sul traguardo di Landerneau: Julian Alaphilippe, il ‘Moschettiere’ della Deceuninck Quick-Step si prende il primo successo di tappa della corsa transalpina. Grande gioia per lui che capitalizza una volata strepitosa e festeggia la nascita del figlio nel migliore dei modi. Dietro di lui Matthews e Roglic. Nel gruppo dei migliori anche Pogacar, insieme a Vincenzo Nibali che chiude 18° a 8 secondi dalla vetta. Due brutte cadute hanno segnato la tappa inaugurale: la prima provocata da un folle gesto di una tifosa, nella seconda si è invece sfiorata la tragedia con un ciclista che ha evitato un palo solo per miracolo.