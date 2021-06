Dai criteri per il passaggio del turno al tabellone della fase eliminatoria: il regolamento di Euro 2021

11 Giugno 2021 19:00

Il regolamento di Euro 2021, la composizione dei gironi e il tabellone della fase eliminatoria: tutto quello che c’è da sapere sulla rassegna continentale in programma dall’11 giugno all’11 luglio

Adrenalina che sale, cuore che batte forte ed emozioni che iniziano ad affiorare. E’ Euro 2021, rassegna continentale che vede per la seconda volta nella storia la partecipazione di 24 Nazionali, così come era accaduto a Euro 2016. Sono 6 dunque i gironi composti da 4 squadre, delle quali sono due avanzeranno agli ottavi di finale più le quattro migliori terze che verranno stabilite sulla base di un regolamento già definito.

Il regolamento dei gironi di Euro 2021

Come anticipato, passano al turno successivo le prime due squadre classificate di ogni girone, più le migliori quattro terze. Se due o più Nazionali arrivino a pari punti alla fine della prima fase, si seguono questi criteri:

Maggior numero di punti nelle partite disputate tra le squadre in questione, in poche parole vale lo scontro diretto; Miglior differenza reti nelle partite giocate tra le squadre a parità di punti; Maggior numero di gol realizzati tra le partite delle nazionali con lo stesso numero di punti;

Nel caso in cui questi tre criteri non risolvano la questione, si seguirebbero altri tre criteri:

Miglior differenza reti complessiva, che riguarda così tutte le partite della fase a gironi; Maggior numero di gol siglati in tutte le partite del girone; Maggior numero di vittorie nel girone;

Se la parità dovesse persistere anche dopo l’analisi di questi criteri, varrebbe il Fair Play: cioè il coefficiente che ogni squadra totalizzerà calcolando ammonizioni ed espulsioni: un punto in meno per ogni giallo e tre punti in meno per ogni rosso. In caso di ulteriore parità, verrebbe presa in considerazione la classifica generale delle Qualificazioni agli Europei. C’è infine anche un’ultima ipotesi piuttosto remota, mai accaduta nella storia. Se le due squadre in questione avessero pari punti e lo stesso numero di gol segnati o subiti e dovessero sfidarsi nell’ultima gara del girone, in questo caso la qualificazione verrebbe decisa con i rigori da tirare alla fine del match. Dagli ottavi di finale poi inizierà la fase a eliminazione diretta, dunque in caso di parità al 90° verranno prima giocati due supplementari di 15 minuti ciascuno e poi, eventualmente, tirati i calci di rigore.

I criteri per le migliori terze

L’ordine dei criteri utilizzati per stabilire la classifica delle migliori terze della fase a gironi è il seguente, come stabilito dall’Articolo 21.03 del regolamento ufficiale:

Maggior numero di punti ottenuti nei gironi

Miglior differenza reti nella fase a gironi

Maggior numero di reti segnate nella fase a gironi

Maggior numero di vittorie nella fase a gironi

Miglior condotta fair play nella fase a gironi

Miglior posizione nella classifica generale delle qualificazioni

I gironi di Euro 2021

Gruppo A: Turchia, Italia, Galles, Svizzera

Gruppo B: Danimarca, Finlandia, Belgio, Russia

Gruppo C: Olanda, Ucraina, Austria, Macedonia del Nord

Gruppo D: Inghilterra, Croazia, Scozia, Repubblica Ceca

Gruppo E: Spagna, Svezia, Polonia, Slovacchia

Gruppo F: Ungheria, Portogallo, Francia, Germania

Gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Euro 2021

1) 2ª del Gruppo A – 2ª del Gruppo B

2) 1ª del Gruppo A – 2ª del Gruppo C

3) 1ª del Gruppo C – 3ª del Gruppo D/E/F

4) 1ª del Gruppo B – 3ª del Gruppo A/D/E/F

5) 2ª del Gruppo D – 2ª del Gruppo E

6) 1ª del Gruppo F – 3ª del Gruppo A/B/C

7) 1ª del Gruppo D – 2ª del Gruppo F

8) 1ª del Gruppo E – 3ª del Gruppo A/B/C/D

Gli accoppiamenti dei quarti di finale di Euro 2021

Quarto 1: Vincente ottavi partita 6 – Vincente ottavi partita 5

Quarto 2: Vincente ottavi partita 4 – Vincente ottavi partita 2

Quarto 3: Vincente ottavi partita 3 – Vincente ottavi partita 1

Quarto 4: Vincente ottavi partita 8 – Vincente ottavi partita 7

Gli accoppiamenti delle semifinali di Euro 2021

Semifinale 1: Vincente quarto 1 – Vincente quarto 2

Semifinale 2: Vincente quarto 3 – Vincente quarto 4

La finale

Vincente semifinale 1 – Vincente semifinale 2