Offrire una parrucca sintetica alle donne costrette alla chemioterapia: domani a Catania il progetto pilota “Angeli per Capelli”

29 Giugno 2021 18:01

La lodevole iniziativa del progetto “Angeli per Capelli” per offrire una parrucca sintetica alle donne costrette a sottoporsi a cicli di chemioterapia

Il progetto “Angeli per Capelli” ha l’obiettivo di offrire un aiuto e un sostegno concreto ai pazienti oncologici che non possono sostenere economicamente l’acquisto di una parrucca. L’innovativa visione del progetto è tesa a promuovere un atteggiamento pro-attivo del paziente attraverso cui affrontare in maniera positiva gli ostacoli derivanti dalla patologia. Le cure del tumore lasciano il segno. La perdita dei capelli è la conseguenza più significativa della chemioterapia. Certo, all’inizio la prima preoccupazione è come affrontare la malattia, ma poi il tema della bellezza diventa una componente rilevante per il benessere di ogni donna. E migliorare il proprio aspetto è di sicuro un prezioso aiuto per affrontare il cancro.

E’ da questo presupposto che è nato il Progetto Angeli per Capelli. In cosa consiste concretamente? Nella possibilità, per le donne costrette a sottoporsi a dei cicli di chemioterapia, di ricevere gratuitamente una parrucca Sintetica. Questo progetto non si limiterà alla sola donazione delle parrucche, ma prevede anche nella stessa giornata le testimonianze di donne che hanno vissuto questa tematica, la missione è quella di dare forza a chi la stessa viene a mancare, nella stessa giornata saranno presenti anche delle Estetiste professioniste che spiegheranno come truccarsi in questi casi, come mettere dei Foulard che a sua volta saranno donati. Nella stessa giornata di domani un’estetista spiegherà come truccarsi durante una fase così importante.

Il progetto pilota partirà dal reparto Ematologia di Catania dove saranno donate un numero di dieci parrucche sintetiche alle donne ricoverate all’interno della struttura, che saranno acquistate attraverso degli enti che aderiranno a questa importante campagna di sensibilizzazione. La consegna delle 20 parrucche e il progetto pilota sarà domani 30 giugno alle ore 9.00 presso l’ospedale Policlinico di Catania, reparto ematologia.