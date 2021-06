Ponte sullo Stretto, Grasso: “è una necessità che mai come adesso trova una trasversale convergenza” [FOTO]

4 Giugno 2021 17:55

Ponte sullo Stretto, Grasso: “non si tratta di un capriccio, o di un ritornello da tirare fuori per tutte le stagione. È una necessità che mai come adesso trova una trasversale convergenza”

“Oggi a Palazzo Zanca a Messina per il convegno su “Infrastrutture al Sud e Ponte sullo Stretto”. Non si tratta di un capriccio, o di un ritornello da tirare fuori per tutte le stagione. È una necessità che mai come adesso trova una trasversale convergenza”, è quanto afferma Bernadette Grasso. “Chi nel M5S e nel PD continua a mettere specchietti per le allodole, non fa gli interessi del Sud. Oltre a risolvere il problema della continuità territoriale e il notevole risparmio per le tasche dei siciliani, si avvierebbe un virtuosa macchina dell’economia, capace di generare migliaia di posti di lavoro, che specie in questo frangente storico garantirebbero occupazione, non assistenzialismo statale”, conclude.