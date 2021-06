Il gruppo S’intesi: “Esibizione di Allevi rilancia immagine positiva, è significativo che il Maestro abbia scelto Reggio Calabria”

16 Giugno 2021 12:19

Reggio Calabria, il gruppo S’intesi: “Una grande intuizione di marketing territoriale. Tutto il mondo potrà vedere ed apprezzare la bellezza della nostra città”

“Una grande intuizione di marketing territoriale. Tutto il mondo potrà vedere ed apprezzare la bellezza della nostra città”. Così, i rappresentanti del gruppo S’intesi a Palazzo San Giorgio, Mario Cardia e Marcantonino Malara, commentano in una nota l’esibizione di Giovanni Allevi e delle stelle del teatro La Scala sul lungomare Falcomatà. “Il genio di Allevi – hanno scritto in una nota stampa i rappresentanti di S’intesi – si è espresso in tutta la sua grandezza in un palcoscenico unico com’è l’Arena dello Stretto al tramonto. Il videoclip che nascerà da questo magnifico evento rilancerà l’immagine positiva di un territorio che vuole affermarsi come uno dei luoghi più belli del pianeta. Dunque, l’ambizioso progetto portato avanti dalla Città Metropolitana e dal sindaco Giuseppe Falcomatà porterà soltanto benefici, assoluti e autentici, per l’intero comprensorio. E’ una di quelle scommesse vincenti, una di quelle azioni che alzano la qualità ed il livello dell’amministrazione proiettata a promuovere il territorio. L’estro e la grandezza del maestro Giovanni Allevi, infatti, non hanno bisogno di alcuna descrizione. La classe del musicista che ha allietato i reggini è ampiamente riconosciuta su scala planetaria ed il fatto che abbia scelto Reggio quale sfondo del suo ultimo successo diventa motivo di orgoglio ed una pubblicità dal valore inestimabile. Un grazie, dunque, al maestro Allevi – conclude la nota – ed un pieno e convinto apprezzamento per l’opera portata avanti dal sindaco Giuseppe Falcomatà e dalla sua amministrazione. Iniziative di questo tenore confermano come Reggio stia andando verso la giusta direzione per tornare a rivivere quella splendida Primavera che non è mai finita, né mai finirà”.