Acr Messina, la Curva Sud spinge la squadra alla conquista della Serie C: “E’ giunta l’ora di riconquistare quello che abbiamo perso”

Il girone I di Serie D non ha intenzione di terminare più. L’ennesimo rinvio per i positivi al Marina di Ragusa ha nuovamente sollevato numerose polemiche, considerando che l’emergenza nella squadra siciliana non è ancora conclusa. C’è chi ha parlato di fine anticipata e chi di ulteriori rinvii, ma alla fine sembra prevalere la strada del campo, senza troppi ritardi. Salvo ulteriori, clamorosi, colpi di scena – ma a questo punto c’è da aspettarsi qualsiasi cosa – domani scenderanno in campo sia Acr che Fc Messina, chiamate a lottare per il primo posto.

E i tifosi dell’Acr, per nome della Curva Sud, spingono la propria squadra in vista della partita di domani, proprio contro il Marina di Ragusa. Di seguito il comunicato integrale della tifoseria organizzata:

“Una stagione incredibile che per mille vicissitudini sembra non volere finire mai, la distanza fisica dalla nostra squadra che mai come in questi casi può essere ago della bilancia per tutti gli sforzi sostenuti. Anni di bocconi amari che ci tornano in mente per tutte le umiliazioni che la nostra storia calcistica ha subito non possono non farci arrivare all’appuntamento con gli occhi pieni di rabbia per quello che dobbiamo andare a riprenderci”.

“E’ giunta l’ora di riconquistare quello che abbiamo perso. E’ giunta l’ora che chi scende in campo conosca la passione che questa curva ha nelle vene. E’ giunta l’ora di caricare i nostri calciatori per queste due battaglie finali che per scelte scellerate verranno giocate sotto un caldo infernale. Anche se la partita sarà a porte chiuse, anche se per scelta non saremo presenti in caso di accesso limitato, vogliamo dare la spinta decisiva per tornare a confrontarci con tutti i nostri storici rivali. Chiediamo a tutti, giovani e meno giovani, di essere presenti MARTEDI 29 per dare la spinta necessaria e definitiva ai nostri calciatori. La curva come cuore pulsante di questa città che purtroppo non ha potuto, durante tutto il campionato, accompagnare e sostenere, in casa e fuori, chi oggi ha l’onere e l’onore di farci tornare a vincere. Tutti presenti con i nostri vessilli fieri ed orgogliosi Martedì ore 19 al San Filippo“.

Curva sud