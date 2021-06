Il comune di Rho premia due reggini per la lotta al covid-19

3 Giugno 2021 17:56

Antonio ed Armando Dito originari di Reggio Calabria hanno prontamente creato un igienizzante per le mani e le superfici così da limitare i contagi del Covid

Ieri 2 giugno il comune di Rho ha conferito le “Onoranze Civiche” ai personaggi che si sono distinti per il loro impegno ed operosità durante questo periodo difficile di pandemia per il Covid-19. Tra i premiati anche due reggini che da tempo vivono ed operano nel comune di Rho: Antonio ed Armando Dito.

Originari di Reggio Calabria ed appartenenti ad un’illustre famiglia reggina, in città vivono i fratelli ing. Oreste Mario Dito e dott. Federico, sono titolari della Acquaflex S.r.l. Rho – MI che sviluppa e produce prodotti per il trattamento delle acque industriali e per i trattamento della carta.

Lo scoppio della pandemia, nel marzo 2020, ha colpito tutta l’Italia ed in modo particolare la Lombardia e quindi anche il comune di Rho, procurando migliaia di contagi ed innumerevoli decessi e i nostri conterranei hanno subito deciso di dover dare un contributo fattivo contro il virus alla comunità che li aveva accolti e in cui ormai vivevano ed operavano da anni.

Il loro pensiero è stato quello di essere fattivi e, siccome il problema principale era impedire la divulgazione del virus, hanno pensato di utilizzare le loro conoscenze tecniche per realizzare un igienizzante per le mani e le superfici così da limitare i contagi.

Nell’immediatezza hanno realizzato l’igienizzante ed hanno dedicato un’intera linea alla sua produzione.

Ma non si sono limitati alla sola produzione, ed hanno contattato le Istituzioni, in primis l’Amministrazione Comunale di Rho, cui hanno fatto dono di oltre ventimila bottiglie di igienizzante che provvedevano a consegnare con i proprio mezzi così da scaricare di qualsivoglia incombenza il comune, il cui compito era soltanto di distribuirlo a chi ne avesse necessità.

La donazione di igienizzante non fu limitata soltanto al comune di Rho ma venne estesa ad altre istituzioni, che ne facevano richiesta , in modo assolutamente gratuito compresa anche la spedizione, tant’è che anche il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ne ricevette in dono una notevole quantità per interessamento del fratello dei titolari ing. Oreste Mario Dito, nostro concittadino.

Pertanto ieri sera, nella ricorrenza delle Festa della Repubblica, nel corso di una solenne cerimonia il Sindaco del Comune di Rho, dr. Pietro Romano, ha conferito ad Antonio ed Armando Dito titolari dell’Acquaflex S.r.l. l’Onorificenza Civica del Comune di Rho con la seguente motivazione “Per aver dimostrato generosità mettendo a disposizione i propri prodotti in un momento di grande difficoltà”.

Ai nostri conterranei che con il loro operare danno lustro anche alla nostra città giungano i nostri più vivi complimenti ed un augurio per sempre nuovi successi.