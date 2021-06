Catanzaro, si prosegue nella linea della continuità: conferme ufficiali per mister Calabro e per il dg Foresti

12 Giugno 2021 17:11

Conferme ufficiali, in casa Catanzaro, per il direttore generale Foresti e per l’allenatore Calabro: la nota del club giallorosso

“L’US Catanzaro comunica che anche per la prossima stagione l’incarico di direttore generale sarà ricoperto da Diego Foresti. Nello stesso tempo la guida tecnica della prima squadra sarà affidata a mister Antonio Calabro. La decisione è stata assunta dai vertici societari dopo i colloqui intercorsi con le parti, durante i quali sono stati condivisi i programmi per la stagione 2021/2022. Il presidente Floriano Noto, il DG Foresti e mister Calabro – che questo pomeriggio assisteranno tutti assieme, al “Ceravolo”, all’ultima gara della Primavera 3 – si sono detti entusiasti per l’accordo raggiunto, certi di dare continuità a un progetto sportivo che già quest’anno ha portato a conseguire importanti risultati”. Questa la nota ufficiale con cui il Catanzaro annuncia le conferme del dg Foresti e di mister Calabro. Si prosegue nella linea della continuità, da parte dei giallorossi, dopo l’eliminazione ai playoff contro l’Albinoleffe.