Calendario, risultati e classifiche di Euro 2021: Cristiano Ronaldo pronto all’esordio, in serata Francia-Germania

15 Giugno 2021 15:38

Il calendario delle gare, i risultati delle partite giocate e le classifiche dei gironi di Euro 2021: un recap completo del torneo

Euro 2021 entra nel vivo! L’Europeo di calcio che ci terrà compagnia fino all’11 luglio ha già messo in mostra una girandola di straordinarie emozioni. Tanti campioni in campo, giocate spettacolari e risultati inaspettati. Ma anche il ritrovato colpo d’occhio degli stadi di tutta Europa riempiti dal calore e dal colore dei tifosi in un clima di festa e sportività. Ben 11 le nazioni che ospitano Euro 2021, la prima edizione della storia ad essere ‘itinerante’, con 11 città e altrettanti fra gli stadi più importanti d’Europa a ospitare le gare delle nazionali più importanti del Vecchio Continente. Vediamo insieme una panoramica del torneo, con i risultati dei match giocati, le classifiche dei gironi e il calendario degli incontri che dovranno essere disputati.

I risultati delle partite di Euro 2021

Venerdì 11 giugno

Turchia-Italia 0-3

Sabato 12 giugno

Galles-Svizzera 1-1

Danimarca-Finlandia 0-1

Belgio-Russia 3-0

Domenica 13 giugno

Inghilterra-Croazia 1-0

Austria-Macedonia 3-1

Olanda-Ucraina 3-2

Lunedì 14 giugno

Scozia-Repubblica Ceca 0-2

Polonia-Slovacchia 1-2

Spagna-Svezia 0-0

Martedì 15 giugno

Ungheria-Portogallo ore 18:00, Budapest (Gruppo F)

Francia-Germania ore 21:00, Monaco di Baviera (Gruppo F)

Le classifiche dei Gironi di Euro 2021

Girone A

Italia 3 Svizzera 1 Galles 1 Turchia 1

Girone B

Belgio 3 Finlandia 3 Danimarca 0 Russia 0

Girone C

Austria 3 Olanda 3 Ucraina 0 Macedonia del Nord 0

Girone D

Repubblica Ceca 3 Inghilterra 3 Croazia 0 Scozia 0

Girone E

Slovacchia 3 Spagna 1 Svezia 1 Polonia 0

Girone F

Germania 0 Francia 0 Portogallo 0 Ungheria 0

Il calendario dei match dei gironi di Euro 2021

Mercoledì 16 giugno

Finlandia-Russia ore 15:00, San Pietroburgo (Gruppo B)

Turchia-Galles ore 18:00, Baku (Gruppo A)

Italia-Svizzera ore 21:00, Roma (Gruppo A)

Giovedì 17 giugno

Ucraina-Macedonia ore 15:00, Bucarest (Gruppo C)

Danimarca-Belgio ore 18:00, Copenaghen (Gruppo B)

Olanda-Austria ore 21:00, Amsterdam (Gruppo C)

Venerdì 18 giugno

Svezia-Slovacchia ore 15:00, San Pietroburgo (Gruppo E)

Croazia-Repubblica Ceca ore 18:00, Glasgow (Gruppo D)

Inghilterra-Scozia ore 21:00, Londra (Gruppo D)

Sabato 19 giugno

Ungheria-Francia ore 15:00, Budapest (Gruppo F)

Portogallo-Germania ore 18:00, Monaco di Baviera (Gruppo F)

Spagna-Polonia ore 21:00, Siviglia (Gruppo E)

Domenica 20 giugno

Svizzera-Turchia ore 18:00, Baku (Gruppo A)

Italia-Galles ore 18:00, Roma (Gruppo A)

Lunedì 21 giugno

Ucraina-Austria ore 18:00, Bucarest (Gruppo C)

Macedonia-Olanda ore 18:00, Amsterdam (Gruppo C)

Russia-Danimarca ore 21:00, Copenaghen (Gruppo B)

Finlandia-Belgio, ore 21:00, San Pietroburgo (Gruppo B)

Martedì 22 giugno

Croazia-Scozia, ore 21:00, Glasgow (Gruppo D)

Repubblica Ceca-Inghilterra ore 21:00, Londra (Gruppo D)

Mercoledì 23 giugno

Svezia-Polonia ore 18:00, San Pietroburgo (Gruppo E)

Slovacchia-Spagna ore 18:00, Siviglia (Gruppo E)

Portogallo-Francia ore 21:00, Budapest (Gruppo F)

Germania-Ungheria ore 21:00, Monaco di Baviera (Gruppo F)