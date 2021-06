Il calendario di Euro 2021, tutte le partite dalla fase a gironi alla finale: il percorso dell’Italia, date e orari

10 Giugno 2021 10:12

Si avvicina sempre di più l’inizio di Euro 2021, il calendario con tutte le partite ed il percorso dell’Italia. Le date dalla fase a gironi alla finale

L’attesa è quasi finita. E’ finalmente arrivato il momento di Euro 2021, la competizione prevista inizialmente per il 2020 ma posticipata di un anno a causa della pandemia da Coronavirus. Lo spettacolo si preannuncia di altissimo livello, sono tante le squadre in corsa per vincere e l’Italia sarà sicuramente una protagonista. La compagine di Roberto Mancini è stata inserita nel Gruppo A ed è la favorita per la vittoria del raggruppamento, alle spalle l’insidiosa Svizzera mentre sembrano un passo indietro Turchia e Galles. Nel Gruppo B il Belgio è la squadra più attrezzata con l’interista Lukaku che si candida a diventare un grandissimo protagonista, la Russia può pensare al colpo, bassissime le chance di Danimarca e Finlandia. Nel Gruppo C si preannuncia un duello tra Ucraina e Olanda con gli Orange in vantaggio, poi Austria e Macedonia del Nord. Testa a testa nel Gruppo D tra Inghilterra e Croazia, un gradino più in basso Scozia e Repubblica Ceca. Nel Girone E la big è la Spagna, ma occhio a Polonia e Svezia, la cenerentola è la Slovacchia. Infine il girone di ferro, quello F. La favorita alla vittoria finale è la Francia ma dovrà vedersela con squadre del calibro di Germania e Portogallo, veramente sfortunata l’Ungheria.

Inizio con il botto con la sfida tra Turchia e Italia, la sfida si giocherà a Roma, l’appuntamento è previsto per Venerdì 11 giugno alle 21. Gli Azzurri torneranno in campo Mercoledì 16 giugno alle 21 contro la Svizzera mentre l’ultimo impegno della fase a gironi è previsto per Domenica 20 giugno alle ore 18 contro il Galles.

I gironi di Euro 2021

Girone A: Italia, Svizzera, Turchia, Galles.

Girone B: Belgio, Russia, Danimarca, Finlandia.

Girone C: Ucraina, Olanda, Austria, Macedonia del Nord.

Girone D: Inghilterra, Croazia, Scozia, Repubblica Ceca.

Girone E: Spagna, Svezia, Polonia, Slovacchia.

Girone F: Germania, Francia, Portogallo, Ungheria.

Il calendario completo di Euro 2021

Venerdì 11 giugno

Turchia-Italia ore 21:00, Roma (Gruppo A)

Sabato 12 giugno

Galles-Svizzera ore 15:00, Baku (Gruppo A)

Danimarca-Finlandia ore 18:00, Copenaghen (Gruppo B)

Belgio-Russia ore 21:00, San Pietroburgo (Gruppo B)

Domenica 13 giugno

Inghilterra-Croazia ore 15:00, Londra (Gruppo D)

Austria-Macedonia ore 18:00, Bucarest (Gruppo C)

Olanda-Ucraina ore 21:00, Amsterdam (Gruppo C)

Lunedì 14 giugno

Scozia-Repubblica Ceca ore 15:00, Glasgow (Gruppo D)

Polonia-Slovacchia ore 18:00, San Pietroburgo (Gruppo E)

Spagna-Svezia ore 21:00, Siviglia (Gruppo E)

Martedì 15 giugno

Ungheria-Portogallo ore 18:00, Budapest (Gruppo F)

Francia-Germania ore 21:00, Monaco di Baviera (Gruppo F)

Mercoledì 16 giugno

Finlandia-Russia ore 15:00, San Pietroburgo (Gruppo B)

Turchia-Galles ore 18:00, Baku (Gruppo A)

Italia-Svizzera ore 21:00, Roma (Gruppo A)

Giovedì 17 giugno

Ucraina-Macedonia ore 15:00, Bucarest (Gruppo C)

Danimarca-Belgio ore 18:00, Copenaghen (Gruppo B)

Olanda-Austria ore 21:00, Amsterdam (Gruppo C)

Venerdì 18 giugno

Svezia-Slovacchia ore 15:00, San Pietroburgo (Gruppo E)

Croazia-Repubblica Ceca ore 18:00, Glasgow (Gruppo D)

Inghilterra-Scozia ore 21:00, Londra (Gruppo D)

Sabato 19 giugno

Ungheria-Francia ore 15:00, Budapest (Gruppo F)

Portogallo-Germania ore 18:00, Monaco di Baviera (Gruppo F)

Spagna-Polonia ore 21:00, Siviglia (Gruppo E)

Domenica 20 giugno

Svizzera-Turchia ore 18:00, Baku (Gruppo A)

Italia-Galles ore 18:00, Roma (Gruppo A)

Lunedì 21 giugno

Ucraina-Austria ore 18:00, Bucarest (Gruppo C)

Macedonia-Olanda ore 18:00, Amsterdam (Gruppo C)

Russia-Danimarca ore 21:00, Copenaghen (Gruppo B)

Finlandia-Belgio, ore 21:00, San Pietroburgo (Gruppo B)

Martedì 22 giugno

Croazia-Scozia, ore 21:00, Glasgow (Gruppo D)

Repubblica Ceca-Inghilterra ore 21:00, Londra (Gruppo D)

Mercoledì 23 giugno

Svezia-Polonia ore 18:00, San Pietroburgo (Gruppo E)

Slovacchia-Spagna ore 18:00, Siviglia (Gruppo E)

Portogallo-Francia ore 21:00, Budapest (Gruppo F)

Germania-Ungheria ore 21:00, Monaco di Baviera (Gruppo F)

Le date e gli orari di Euro 2021, dagli ottavi alla finale

Ottavi

Sabato 26 giugno

Ottavi Finale 1 | 18:00 – 2A – 2B (Amsterdam)

Ottavi Finale 2 | 21:00 – 1A – 2C (Londra)

Domenica 27 giugno

Ottavi Finale 3 | 18:00 – 1C – 3D/E/F (Budapest)

Ottavi Finale 4 | 21:00 – 1B – 3A/D/E/F (Siviglia)

Lunedì 28 giugno

Ottavi Finale 5 | 18:00 – 2D – 2E (Copenaghen)

Ottavi Finale 6 | 21:00 – 1F – 3A/B/C (Bucarest)

Martedì 29 giugno

Ottavi Finale 7 | 18:00 – 1D – 2F (Londra)

Ottavi Finale 8 | 21:00 – 1E – 3A/B/C/D (Glasgow)

Quarti

Venerdì 2 luglio

Quarti Finale 1 | 18:00 – Vincente Ottavi Finale 6 – Vincente Ottavi Finale 5 (San Pietroburgo)

Quarti Finale 2 | 21:00 – Vincente Ottavi Finale 4 – Vincente Ottavi Finale 2 (Monaco di Baviera)

Sabato 3 luglio

Quarti Finale 3 | 18:00 – Vincente Ottavi Finale 3 – Vincente Ottavi Finale 1 (Baku)

Quarti Finale 4 | 21:00 – Vincente Ottavi Finale 8 – Vincente Ottavi Finale 7 (Roma)

Semifinali

Martedì 6 luglio

21:00 – Vincente Quarti Finale 2-Vincente Quarti finale 1 (Londra)

Mercoledì 7 luglio

21:00 – Vincente Quarti Finale 4 – Vincente Quarti Finale 3 (Londra)

Finale

Domenica 11 luglio

21:00 – (Londra)