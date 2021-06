Calciatore di 24 anni muore dopo malore: aveva fatto il vaccino 11 giorni prima, accertamenti in corso. La disperazione del padre

19 Giugno 2021 15:15

Lorenzo Scorteccia, calciatore dilettantistico di 24 anni, è morto mercoledì scorso in seguito a un improvviso malore

Un calciatore dilettantistico di 24 anni, Lorenzo Scorteccia, è morto mercoledì scorso dopo un malore improvviso nella casa di famiglia. Il ragazzo, portiere del Campitello (in Umbria), come riporta “La Nazione” si era vaccinato contro il Covid 11 giorni prima, lo scorso mercoledì 16 giugno. Molto conosciuto nell’ambiente dilettantistico del calcio ternano, ha ricevuto tantissimi messaggi di cordoglio da parte di tutta la Regione. “Era il ritratto della salute – le parole di disperazione del padre – faceva una vita da salutista. Credo alla sua età ce ne siano pochi. Niente fumo, né alcol e mai in discoteca. Basta chiederlo a tutte le società dove ha giocato a calcio e alle varie rappresentative a cui ha preso parte”.

Sul caso sono in corso tutti gli accertamenti. L’esito dell’autopsia svolta, sempre come riportato dal quotidiano umbro, riferisce di possibili complicanze cardiache. L’ipotesi resta l’infarto fulminante, ma si valutano eventuali presenze di aritmia o miocardite. Tutte le verifiche cliniche sono comunque in fase iniziale, la relazione finale dell’autopsia sarà infatti consegnata solo tra un mese.