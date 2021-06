Le big di Euro 2021, il Belgio ai raggi X: attacco micidiale, centrocampo di qualità e difesa solida

12 Giugno 2021 19:02

Tutto sul Belgio, una squadra fortissima ed in grado di lottare per la vittoria dell’Europeo. L’attacco è il reparto più pericoloso

Continua l’appuntamento con Euro 2021, una competizione che sta regalando grande spettacolo dal punto di vista tecnico. Una candidata alla vittoria finale è il Belgio, si tratta di una squadra completa in ogni reparto e che può contare su individualità di altissimo livello. E’ inserita nel Gruppo B ed è in pole per la vittoria del Girone, la Russia è infatti nettamente inferiore, così come la Danimarca e la Finlandia che può essere considerata la cenerentola del raggruppamento. Le ultime prestazioni sono state convincenti, la partita contro la Bielorussia ha permesso di effettuare un pò di turnover ma il Ct Roberto Martinez aveva già le idee abbastanza chiare sull’undici base. Non si sono registrate sorprese dall’elenco dei convocati: il punto di forza è sicuramente l’attacco, la difesa è solida mentre il centrocampo può contare su calciatori di grandissima qualità.

Il Belgio, dal portiere agli attaccanti

In porta la sicurezza è Courtois, un estremo difensore che non ha bisogno di presentazioni. Nelle ultime partite la squadra è stata schierata sempre con il 3-4-3 ed il modulo dovrebbe essere confermato. Il trio di difensori sarà composto da Alderweireld, Denayer e Vertonghen con Vermaelen prima grande alternativa. Qualche dubbio in più a centrocampo con tanti calciatori di qualità. L’intenzione è quella di puntare sulla spinta degli esterni: Meunier da una parte e Thorgan Hazard sulla sinistra, Castagne è un’alternativa di lusso. Il faro sarà sicuramente De Bruyne, un calciatore completo in grado di regalare qualità con passaggi, tiro anche dalla distanza ed inserimenti. E’ reduce da un infortunio nella finale di Champions League, ma il calciatore del Manchester City è pronto a stringere i denti. Tantissime le alternative per completare il reparto: da Tielemans a Praet a Witsel.

Soluzioni di lusso in attacco. Il punto di riferimento è Lukaku, il centravanti dell’Inter è reduce da una stagione veramente eccezionale con la maglia nerazzurra e proverà a trascinare alla vittoria anche il Belgio. A completare il reparto Eden Hazard e Mertens. Le alternative principali? Batshuayi e Benteke. Il Belgio è una squadra potenzialmente in grado di arrivare in finale, il primo passo sarà quello di vincere il proprio girone.

I convocati

Portieri: Mignolet, Courtois, Sels

Difensori: Alderweireld, Boyata, Denayer, Vermaelen, Vertonghen

Centrocampisti: Carrasco, Castagne, Chadli, T. Hazard, Meunier, De Bruyne, Dendoncker, Praet, Tielemans, Vanaken, Witsel

Attaccanti: Doku, E. Hazard, Mertens, Trossard, Batshuayi, Benteke, Lukaku

La probabile formazione

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, De Bruyne, T. Hazard; Mertens, Lukaku, E. Hazard. All. Martinez.

Il calendario

Belgio-Russia 12 giugno alle 21 a San Pietroburgo

Danimarca-Belgio giovedì 17 giugno alle 18 a Copenaghen

Finlandia-Belgio 21 giugno alle 21 a San Pietroburgo