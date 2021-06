Il 14 giugno la Giornata mondiale del donatore: a Gioia Tauro autoemoteca dell’AVIS

12 Giugno 2021 10:40

I volontari di DonatoriNati Calabria si uniscono all’appello dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

“Dona il sangue, continua a far battere il mondo” i volontari di DonatoriNati Calabria si uniscono all’appello dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha scelto l’Italia, il 14 giugno, come Paese ospitante delle celebrazioni della giornata mondiale della donazione del sangue. Le iniziative di DonatoriNati Polizia di Stato, promosse nell’ambito della GMD, sono state supportate da Intesa Sanpaolo, in qualità di Main Sponsor.

“Donare il sangue è un gesto che dona e salva la vita. Un gesto di solidarietà che nel tempo diventa indispensabile per sè stessi e per gli altri” – afferma la responsabile del coordinamento DonatoriNati Calabria e collaboratrice AVIS Maria Cilurso.

A Gioia Tauro sarà possibile donare il sangue recandosi dalle 7.30 alle 12.00 dinanzi il Commissariato di Gioia Tauro, dove i donatori troveranno un’autoemoteca dell’AVIS con personale medico, pronto ad accogliere il loro gesto di solidarietà.

Per prenotazioni: Maria Cilurso 347 0591454

donatorinaticalabria@gmail.com