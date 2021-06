Coronavirus, i vaccini somministrati per fasce d’età: i numeri dettagliati in Calabria. Scoperto ancora il 20% degli Over 80 [GRAFICI]

3 Giugno 2021 11:40

I vaccini anti Coronavirus somministrati in Calabria per fasce d’età: il grafico dettagliato con le percentuali singole

La copertura vaccinale in Calabria ha raggiunto nelle ultime settimane numeri decisamente migliori rispetto all’inizio, seguendo l’andamento generale di tutto il paese. E’ dell’88,2% la percentuale tra dosi consegnate (1.225.290) e somministrate (1.081.199) dall’inizio della campagna. Un’analisi più approfondita e per fasce d’età, però, è stata elaborata dal sempre attento dott. Luca Fusaro.

Come si può vedere dal grafico qui in basso, infatti, nella Regione si va verso la metà della popolazione vaccinata con la prima dose, con una percentuale del 41,58 a fronte del 58,42 ancora completamente scoperto. Tra le fasce d’età, quella maggiormente coperta è la 80-89, immunizzata per il 71,83% (con una dose invece è coperto il 79,94%). Seguono le fasce 70-79 e Over 90, con dei numeri però decisamente più bassi con il richiamo. Poco sopra il 2% la percentuale dei vaccinati con prima dose tra i più piccoli, dai 12 ai 19 anni, sotto l’1% con richiamo completo. Ecco il grafico completo e dettagliato con tutte le percentuali per fasce d’età.